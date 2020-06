Milan, nessun dissidio Maldini-Gazidis: stasera sarà regolarmente allo Stadium

vedi letture

L'assenza di Paolo Maldini dal colloquio poi divenuto acceso tra Gazidis e Ibrahimovic ha fatto discutere. In molti l'hanno visto come il preludio all'addio, ma in realtà, il dirigente rossonero era assente a causa di un piccolo intervento che aveva programmato da tempo e che lo ha costretto a rimandare la propria presenza a Milanello. Nessun dissidio con l'amministratore delegato secondo La Gazzetta dello Sport, tanto che questa sera, l'ex bandiera rossonera sarà regolarmente allo stadio per assistere alla semifinale contro la Juventus.