Milan, nessun intoppo per Rangnick: i nomi per l’attacco

Dopo avere ultimato le pratiche, soprattutto economiche, che ancora lo legano al progetto Red Bull, Rangnick sarà pronto per immergersi a tutto spiano nella sua nuova avventura rossonera targata Milan. Il capitolo buonuscita, per quanto apparentemente complicato da districare, non dovrebbe rappresentare un ostacolo significativo per una proprietà che ha deciso da tempo di affidare al tedesco il suo progetto futuro e che non sembra di conseguenza preoccupata dal dover elargire clausole di entità comunque sormontabile per procedere nel senso stabilito. Lo stesso Rangnick sta aprendo scenari di mercato che vedranno il Milan protagonista di trattative di livello, magari non altissimo poiché i profili presi in considerazione non saranno di top player fatti e finiti, ma piuttosto di giocatori la cui parabola professionale ci si attende che possa risalire in maniera repentina. Non è un caso che per il reparto avanzato si facciano i nomi di Jovic e di Schick, entrambi molto promettenti ma protagonisti loro malgrado di passaggi a vuoto che ne hanno minato lo sviluppo di carriera. Sfumato Rashica, in dirittura d’arrivo con direzione Lipsia, sarà tempo della ricerca di un esterno rapido e tecnico in grado di aiutare il progetto tattico di Rangnick. Per il quale i dubbi sono stati sciolti da tempo, per il prossimo triennio, il Milan parlerà tedesco.