Milan, nessun nuovo acquisto titolare col Verona. Il borsino per il derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La buona prestazione offerta contro il Brescia non è bastata: a Verona, suo malgrado, Bennacer è finito nuovamente in panchina. È stata questa - più che l’avanzamento di Paquetà - la scelta più sorprendente, e per certi versi discutibile, fatta dal tecnico del Milan Giampaolo al Bentegodi. Nell’undici titolare scelto per affrontare l’Hellas, dunque, non c’era neanche un nuovo acquisto, ed è anche piuttosto complicato fare delle previsioni su quando - e come - potrebbe invertirsi la tendenza. Sabato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - i rossoneri affronteranno l’Inter ed è difficile pensare che Giampaolo si affidi improvvisamente a chi non è stato preso in considerazione contro avversari molto più abbordabili.

Bennacer & co. - Alcuni giocatori, secondo il tecnico, non sono ancora pronti. Theo Hernandez, ad esempio, si è ristabilito dal guaio alla caviglia, ma "ha ancora delle cose da mettere a posto" (nei meccanismi ovviamente). Per Duarte, invece, sarà dura ("Musacchio sta facendo bene", ha detto Giampaolo), mentre Leao deve ancora essere "disciplinato" tatticamente. Krunic, infine, sta salendo di condizione, ma non fino al punto da insidiare davvero Kessie. In altre parole, l’unico ad avere delle chance di giocare dal primo minuto nel derby è Bennacer (forse anche Rebic).