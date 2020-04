Milan, nessun nuovo caso Bakayoko: i rossoneri vogliono riscattare Rebic

vedi letture

Il Milan sta già pensando a come stringere i tempi per arrivare al riscatto di Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte. Il croato, dopo un periodo iniziale difficile, è diventato fondamentale per i piani del club rossonero, che ora vuole evitare di perderlo come accaduto con Bakayoko. L'accordo è in prestito biennale e dunque terminerà nel 2021, ma la società milanista vorrebbe anticipare i tempi trovando un'intesa con i tedeschi che preveda uno sconto visti anche i tempi che corrono. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.