Milan, nessun riscontro per Benzema: troppo alti gli eventuali costi

© foto di J.M.Colomo

Nella giornata di ieri dalla Spagna è arrivata la notizia del possibile interessamento del Milan per Karim Benzema in vista del mercato di gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sono riscontri in merito anche perché il francese lascerebbe il Real Madrid solo davanti a un'offerta strabiliante. Inoltre il problema potrebbe essere anche l'ingaggio, visto che il giocatore percepisce 10 milioni netti a stagione.