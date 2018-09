Milan, nessun ultimatum a Gattuso. Ma torna il fantasma Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre pareggi consecutivi hanno fatto scattare l'allarme in casa Milan, dove Gennaro Gattuso avrà tre partite contro Sassuolo, Olympiacos e Chievo per porre rimedio a ciò che fin qui non è andato. Nel day-after del match con l'Empoli la dirigenza rossonera s'è vista per fare il punto della situazione e - come riporta La Gazzetta dello Sport - dare un segnale di vicinanza a squadra e allenatore.

Non è stato dato nessun ultimatum a Gattuso, che qualche colpa comunque ce l'ha. Nei prossimi tre impegni bisognerà trovare la quadra, ma se il tecnico calabrese non dovesse riuscirci il fantasma di Antonio Conte, già invocato dai tifosi sui social, tornerebbe a perseguitarlo.