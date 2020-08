Milan, nessuna fretta per il rinnovo di Donnarumma: priorità al prolungamento di Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan e Gianluigi Donnarumma, che hanno la volontà comune di proseguire il loro rapporto insieme, non hanno fretta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. In questo momento, il club di via Aldo Rossi ha altre priorità, in primis il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic, poi arriverà il tempo di chiudere la trattativa.