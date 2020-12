Milan, nessuna fretta sul mercato: alla ricerca dell’occasione

vedi letture

Una sessione di mercato senza ansia. La ricerca di un’opportunità in ossequio ai dettami di futuribilità che stanno caratterizzando il cammino del Milan, rappresenterà il caposaldo del gennaio rossonero. Nessuna fretta di trovare titolari da inserire in un meccanismo che gira alla perfezione, ma piuttosto la volontà di trovare il profilo ideale per proseguire un percorso di crescita alle spalle di chi ha dimostrato di fornire sufficienti garanzie. Le valutazioni del Milan partiranno da qui, con il nome di Simakan dello Strasburgo che stuzzica Maldini e Massara per il reparto difensivo e con la possibilità di trovare una sistemazione a Musacchio e Duarte in uscita. E poi con la possibilità di cogliere un’occasione anche davanti da accostare a Zlatan Ibrahimovic come potenziale backup per quando lo svedese non sarà a disposizione. Profilo giovane e futuribile o usato sicuro? Nessuna fretta di stabilirlo, perché il Milan di Pioli funziona e la priorità sarà proprio quella di non andare ad intaccare in nessun modo i meccanismi che stanno consentendo alla squadra di guardare tutti dall’alto in classifica.