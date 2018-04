Milan, nessuna intenzione di cedere il club da parte di Yonghong Li

Yonghong Li non ha alcuna intenzione di cedere la sua posizione di numero uno del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attuale proprietà non ha alcuna intenzione di cedere il club e avrebbe già detto no a fondi russi e arabi intenzionati a rilevarlo. Il programma è quindi andare avanti con gli aumenti di capitale previsti dal programma e che hanno portato i cinesi a versare 71 milioni oltre a quelli già stanziati, con l'aiuto di Elliott, per acquistare la società un anno fa.