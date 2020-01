© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kris Piatek non è più una prima scelta per il Milan ma il problema è che, fino a oggi, non sono arrivate offerte convincenti per permettergli di lasciare i rossoneri. Il Manchester United potrebbe chiederlo ai rossoneri visto l'infortunio di Rashford, ma per lasciarlo partire, Maldini e Boban non chiedono meno di 30 milioni di euro. A riportarlo è Sport Mediaset.