Milan, nessuna rivoluzione sul mercato: solo elementi di personalità

Il Milan stasera è impegnato a San Siro contro il Sassuolo per cercare di tenere ancora viva la speranza Champions League, ma allo stesso tempo i tre punti servirebbe molto per consolidare il sesto posto e guardarsi alle spalle dalle inseguitrici. E’ un Gattuso ancora più concentrato sul suo gruppo e sul campo, ma allo stesso tempo s’inizia a parlare di futuro e di acquisti. Il tecnico rossonero però mette subito in chiaro un concetto: non ci sarà il bis rispetto alla scorsa estate, sarà un mercato più oculato. “Sui giornali avete iniziato a parlare della gente nuova che arriverà ma oggi i migliori sono i 25 in rosa. Sta alla società decidere se fare qualcosa ma non aspettatevi la rivoluzione, abbiamo una buona base e serve avere rispetto per i giocatori che ad oggi hanno a tratti espresso un buon calcio”, ha confessato Gattuso in conferenza. “Chi arriverà deve saper giocare a calcio, solo con la personalità non ci facciamo nulla ma questa caratteristica non guasta. Un giocatore di personalità serve molto nello spogliatoio, penso che facilitano il lavoro durante i mesi di preparazione. La caratteristica della personalità, quando si cerca un giocatore, per come la vediamo con Fassone e Mirabelli ci piace". La dirigenza sta pensando di colmare quelle 4-5 lacune in rosa, compreso l’allungamento della panchina con giocatori che possono far rifiatare i titolari. Un bomber o un forte esterno d’attacco, un terzino e due centrocampisti sono sulla lista di Mirabelli, con Reina e Strinic già ad un passo da diversi mesi. Sul rinnovo triennale recentemente sottoscritto, Rino risponde cosi: “Sono più incazzoso di prima, ho più voglia. Nel calcio basta poco, basta perdere tre partite e mi trovo fuori da Milanello con le borse in mano. Sento più pressione di prima, ho la consapevolezza che dobbiamo migliorare ancora, abbiamo i margini per farlo”.