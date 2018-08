Milan, niente cessione per Rodriguez: si giocherà il posto con Laxalt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Totalmente rientrata l'idea del Milan nata a inizio estate di cedere l'esterno sinistro Ricardo Rodriguez. Con l'arrivo di Laxalt era tornata a farsi largo questa ipotesi, ma il problema cardiaco riscontrato a Strinic ha allontanato le ipotesi che portavano il terzino sulla rotta di grandi club come il PSG o il Borussia Dortmund. La visita del suo agente a Casa Milan è servita solo per confermare il suo ruolo di titolare nella rosa di Gattuso, con il solo uruguaiano ex Genoa che per il momento ne contenderà la leadership sulla fascia. A riportarlo è Tuttosport.