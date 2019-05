Milan, niente rinnovo per Abate e Zapata: addio più vicino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Montolivo, Mauri e Bertolacci tra gli esuberi che il Milan saluterà nel corso della prossima estate. Secondo Il Corriere dello Sport, anche Ignazio Abate e Cristian Zapata sono più lontani dalla permanenza in rossonero. Non si parla da tempo del loro rinnovo e l'addio a fine campionato pare ormai scontato.