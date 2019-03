© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E' scoccato un vero e proprio colpo di fulmine tra Tiemoue Bakayoko e il Milan, che anche nel derby perso ha potuto constatare l'imprescindibilità del francese. Tuttavia, difficilmente il Chelsea farà sconti per il suo addio, anzi, spera che i rossoneri non lo riscattino per poi rivenderlo a un prezzo maggiore. Leonardo dunque sarà costretto a sborsare l’intera cifra per avere nei prossimi anni il mediano a Milanello e Gennaro Gattuso spinge perché questo avvenga il prima possibile. Ma il bilancio del Milan impone alla dirigenza una serie di riflessioni legate alla qualificazione in Champions League. Senza il budget proveniente dalla Champions sarà molto difficile accontentare il mister calabrese.