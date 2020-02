Milan, niente turn-over contro la Juventus: Pioli riparte dai titolarissimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è tempo per fermarsi a pensare al derby in casa Milan, proprio come sottolinea stamane Tuttosport. Giovedì prossimo la squadra di Pioli è attesa infatti dalla gara di Coppa Italia con la Juventus (semifinale d'andata), appuntamento per il quale non è previsto alcun turn-over. L'allenatore del 'Diavolo' valuterà oggi le condizioni dei suoi ragazzi, ma vista l'importanza della sfida difficilmente ci saranno grossi cambiamenti nella formazione titolare.