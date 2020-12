Milan, niente vice Ibra dal mercato di gennaio e per Thauvin tutto rimandato a giugno

Il Milan continua a seguire Thauvin con interesse, ma nonostante le frasi del tecnico del Marsiglia Vilas-Boas che esprimevano fastidio per le esternazioni in merito al giocatore da parte di Maldini, i rossoneri non intendono anticipare la trattativa per l'attaccante in scadenza di contratto con i francesi. Se l'operazione andrà in porto, lo farà solo a parametro zero al termine dell'attuale stagione. Intanto il club fa sapere che non ha nessuna intenzione di intervenire sul mercato degli attaccanti per acquistare un vice-Ibra, il palco attaccanti resterà quello attuale almeno fino alla prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.