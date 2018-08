Milan, no alla cessione di Rodriguez. Si apre il ballottaggio a sinistra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il confronto tra lo stato maggiore rossonero e Gianluca Di Domenico, manager di Ricardo Rodríguez, in molti hanno ipotizzato una possibile partenza del giocatore, visto che all'estero il mercato rimane aperto e un giocatore come lo svizzero può far gol. Tuttavia, stando a MilanNews.it, non è previsto nessun movimento di mercato all’orizzonte: il summit con lo svizzero e il suo entourage rientra nel giro di consultazioni con tutti gli agenti dei calciatori che i due dirigenti rossoneri stanno effettuando in questi giorni. Per l'ex Wolfsburg tuttavia si apre un periodo di ballottaggio con l'altro esterno a disposizione di Gattuso, Laxalt, entrato molto bene in partita contro il Napoli.