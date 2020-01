© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sport fa il punto su Krzysztof Piatek del Milan. Dopo l'infortunio di Harry Kane, il nome del polacco sarebbe sul tavolo. Il Tottenham lo avrebbe chiesto in prestito ma i rossoneri avrebbero detto di no. Così gli inglesi hanno proposto Juan Foyth e Victor Wanyama come contropartite oltre al cash, la società rossonera però non ha accettato i due nomi.