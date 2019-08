Milan, no allo scambio Areola-Donnarumma col PSG

© foto di Federico De Luca

Il Paris Saint Germain è ancora sulle tracce di Gianluigi Donnarumma e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che il portiere possa approdare in Ligue 1 anche se il PSG deve ancora capire se proseguire con Areola o puntare sul giovane classe 1999.

No allo scambio - La cosa certa è che in caso di cessione il Milan non accetterà contropartite tecniche e per questo non è possibile che venga fatto lo scambio tra estremi difensori.