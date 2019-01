Milan, nodo ingaggio per Carrasco: attenzione all'inserimento dello United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la trattativa del Milan per Yannick Ferreira Carrasco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossonero chiede al giocatore di abbassarsi drasticamente l'ingaggio da 10 milioni di euro, e successivamente proverà a convincere il Dalian sulla base del prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Occhio però all'inserimento del Manchester United che ha dalla sua la possibilità di far giocare il belga in Champions League e convincerlo così ad accettare i Red Devils.