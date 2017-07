Milan, non è finita per Sanches ma il Bayern chiede 5 milioni per il prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Renato Sanches del Bayern Monaco resta una pista per il mercato del Milan ma la trattativa con il club allenato da Carlo Ancelotti non è semplice. 5 milioni per il prestito oneroso sono ritenuti troppi dalla società di Via Aldo Rossi e si potrà fare solo se i tedeschi abbasseranno le pretese, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il tutto mentre si inserisce il Chelsea che ha ceduto Nemanja Matic al Manchester United.