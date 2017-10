Milan, non c'è più tempo per ulteriori passi falsi: Montella è avvisato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul momento in casa Milan, squadra reduce dalla sconfitta nel derby. Mister Montella, ma anche i dirigenti Fassone e Mirabelli, sono convinti che questa squadra debba ripartire dalle indicazioni arrivate dal secondo tempo della sfida contro l'Inter.

I rossoneri nella seconda frazione hanno mostrato altro piglio e organizzazione e al Milan tutti pensano che a questo miglioramento ben presto si accompagneranno risultati positivi.

Di sicuro - si legge - non c'è più tempo per aspettare e per gli esperimenti: i rossoneri devono immediatamente cambiare rotta, Montella è avvisato.