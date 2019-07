Milan, non c'è intesa su Correa: l'Atletico Madrid vuole ancora 50 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'operazione Rafael Leao che sembra ormai in via di definizione, il Milan continua comunque il suo atto di pressing nei confronti di Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid ormai da diversi giorni in orbita rossonera. Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, ancora non c'è intesa tra le due società, dato che i colchoneros rimangono fermi sulla richiesta da 50 milioni di euro, non presa in considerazione dai rossoneri, specie considerando l'ingente spesa che comporterà l'arrivo dell'attaccante del Lille, Leao.