Prosegue la trattativa tra il Milan e l'Atletico Madrid per Angel Correa che resta il primo obiettivo dei rossoneri in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport però le parti non sono affatto vicine e i rossoneri dovranno cercare di fare uno sforzo se vorranno arrivare al numero 10 dei Colchoneros.

Dalla Spagna arriva poi la notizia, riportata da Cadena SER, che non è stato trovato l'accordo, con la proposta dal Milan di un prestito oneroso a 10 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 rifiutata dall'Atletico che ha messo in stand-by anche l'acquisto di Rodrigo dal Valencia.