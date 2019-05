© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non appena sarà terminato il campionato, sarà poi il momento di tirare le somme sulla stagione milanista e soprattutto di prendere una decisione sul futuro di Rino Gattuso: il suo addio sembrava certo a fine anno, ma, secondo il Corriere della Sera, non è così scontato in caso di raggiungimento del quarto posto. Lo stesso allenatore rossonero ha commentato ieri in conferenza stampa le tante voci sul suo conto: "Voi scrivete ma io so cosa ci diciamo con i dirigenti. Pensiamo a fare 9 punti, poi guarderemo la classifica. A quel punto vedremo cosa accadrà".