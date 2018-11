Milan, non si molla Benatia: possibile prestito a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non molla la pista che porta a Medhi Benatia, difensore centrale classe 1987 della Juventus e della nazionale marocchina: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il giocatore, scontento di non essere più titolare dopo il ritorno di Bonucci in bianconero, vorrebbe lasciare Torino già a gennaio, e il Milan sarebbe una destinazione gradita. La Juve vorrebbe cedere Benatia a titolo definitivo, mai i buoni rapporti tra i 2 club potrebbero anche essere sufficienti a sbloccare una cessione in prestito del centrale.