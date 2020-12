Milan, non si sblocca il rinnovo di Calhanoglu: in Italia ci pensano Napoli e Juventus

Non si sblocca il rinnovo di Hakan Calhanoglu in casa rossonera. Come spiega Sportmediaset, il Milan continua a mettere sul piatto un aumento di ingaggio dagli attuali 2,5 a 3,5 milioni di euro a stagione, ma il fantasista turco attraverso il suo agente ne chiede almeno 5. Il numero 10 del Diavolo è in scadenza e, se le parti non dovessero arrivare a un accordo, la prossima estate potrebbe quindi andarsene addirittura a parametro zero. Calhanoglu, d'altronde, fa già gola a diversi club: in Italia, ci pensano in particolare Napoli e Juventus.