Milan, non solo Correa. Giampaolo chiede una mezzala: Praet il preferito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo rinforzi in attacco. Marco Giampaolo vuole anche un centrocampista di qualità, una mezzala utile al suo gioco. E il nome che torna di moda è quello di Dennis Praet della Sampdoria, giocatore che il tecnico nato a Bellinzona conosce molto bene e che ha saputo valorizzare in quella posizione. Lo riporta Sportmediaset.it.