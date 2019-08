Milan, non solo Fiorentina: per Suso è corsa a tre con Roma e Lione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo la Fiorentina, il nome di Suso resta anche sui taccuini dei dirigenti di Roma e Olympique Lione. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il fantasista del Milan è un obiettivo concreto di tutte e tre le società, pronte così a dar vita a un'asta internazionale per cercare di avvicinarsi quanto più possibile alle importanti richieste economiche dei rossoneri (30-35 milioni di euro).