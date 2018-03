Milan, non solo Gattuso: possibile rinnovo anche per tre calciatori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. Con ogni probabilità, i vertici di via Aldo Rossi approfitteranno della sosta per definire il tutto. E dopo Rino, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, anche Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Suso (quest’ultimo per togliere o aumentare la clausola rescissoria da 38 milioni) potrebbero prolungare il loro rapporto con il club rossonero.