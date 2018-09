Milan, non solo Gazidis: è vicino il ritorno in società di Gandini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ulteriori novità dirigenziali in casa Milan, raccontate oggi da La Gazzetta dello sport. E' vicino il ritorno in rossonero di Umberto Gandini, dirigente con un passato al Milan e poi alla Roma. Il nuovo ad Ivan Gazidis, che sarà in carica ufficialmente dal 1 dicembre, lo incontrerà a Londra a breve, forse già nelle prossime ore.