Nei giorni scorsi il Milan è stato avvicinato a Julian Draxler, centrocampista offensivo in forza al PSG. Fin dalle prime battute l'Hertha Berlino era sembrato in pole per il tedesco, ma secondo L'Equipe nelle ultime ore anche il Siviglia si è mosso con decisione spinto dalla forte volontà di Monchi di chiudere il colpaccio. Lo scoglio principale, in questo momento, riguarda lo stipendio di Draxler che a Parigi guadagna 7,2 milioni di euro.