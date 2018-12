© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cutrone non ha digerito la sostituzione con Castillejo a mezzora dalla fine del match di Bologna. Nessuno - scrive La Gazzetta dello Sport - si aspettava quel gesto di nervosismo verso Gattuso. Niente di plateale, il giocatore non ha mancato di rispetto al tecnico, però il suo comportamento è la spia di un piccolo malessere che Rino intende estirpare sul nascere. Ora Cutrone oggi teme di tornare in panchina: se Gattuso dovesse tornare al 4-3-3, sabato con la Fiorentina il sacrificato potrebbe essere proprio lui.