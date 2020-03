Milan, non solo Ibra e Donnarumma: anche Romagnoli in bilico con la nuova dirigenza

Non solo Ibrahimovic e Donnarumma, anche il futuro di capitan Alessio Romagnoli diverrebbe tutto da scrivere in caso di nuove evoluzioni societarie. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore è attualmente legato al Milan da un contratto fino al 2022, ma se non dovessero arrivare determinate garanzie dal nuovo (possibile) 'Diavolo' targato Gazidis-Rangnick ecco che potrebbe decidere di lasciarsi sedurre da una delle tante sirene di mercato. Così come Ibra e il giovane portiere, anche Romagnoli è membro della scuderia Raiola e le offerte non mancano di certo.