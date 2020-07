Milan, non solo Ibra e Donnarumma. Massara: "Stiamo trattando il rinnovo di Calhanoglu"

Il Milan stra trattando il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu, trequartista che ha un altro anno di contratto col club rossonero. "Anche per lui, come per Donnarumma, c'è ancora un anno di contratto, oggi riesce a esprimere tutto il suo potenziale e siamo contenti. Stiamo già parlando col suo agente per prolungare l'accordo", ha dichiarato il direttore sportivo del Milan Frederic Massara.

