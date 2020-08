Milan, non solo Ibra per l'attacco: nel mirino anche Schick e Vlahovic

Al momento Ibrahimovic resta l’unico "obiettivo" del Milan per l’attacco. I rossoneri, infatti, sono impegnati nella trattativa per il rinnovo dello svedese e non stanno pensando ad altri centravanti. Ma se la squadra di Pioli dovesse centrare la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League, gli scenari potrebbero cambiare. Con il Milan impegnato su tre fronti, infatti, l’acquisto di una punta potrebbe diventare una priorità (Zlatan non potrebbe certo giocarle tutte). Come riporta Tuttosport, agli uomini di mercato di via Aldo Rossi piacciono Schick (di rientro alla Roma dopo il prestito al Lipsia) e Vlahovic della Fiorentina.