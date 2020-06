Milan, non solo Ibrahimovic. Gazidis ha detto ai giocatori di ignorare le voci su Rangnick

Rangnick continua a essere accostato al Milan con grande insistenza. Un’ombra sempre più ingombrante per Pioli. Ieri, però, nel corso del faccia a faccia andato in scena a Milanello, Gazidis ha tenuto a precisare di non tener conto delle indiscrezioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i giocatori hanno fatto presente quanto possano essere destabilizzanti queste voci e l’a.d. ha chiesto loro di ignorarle: prima della fine della stagione, infatti, il club non prenderà decisioni in merito.