Milan, non solo il Liverpool sull'obiettivo Kabak: ci prova anche il Manchester United

Non ci sono soltanto Liverpool e Milan sulle tracce di Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 finito nel mirino dei rossoneri già la scorsa estate. La società tedesca ha calato le richieste per il classe 2000, adesso vorrebbe circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire e spera si scateni un'asta tra i due club già citati e il Manchester United, altro sodalizio che vorrebbe portare il giocatore in Inghilterra. A riportarlo è il Daily Mail.