Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre il Torino in Italia e l'Atletico Madrid in Spagna, anche in Germania c'è una pretendente per Patrick Cutrone: come riporta la stampa tedesca, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe infatti messo gli occhi sul giovane centravanti del Milan, che viene valutato 30 milioni di euro.