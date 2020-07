Milan, non solo ingaggio top: per restare Ibrahimovic vuole puntare allo scudetto

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic vuole restare al Milan e da qui si inizierà a trattare per prolungare il rapporto anche in vista della prossima stagione. Le parti dovranno venirsi incontro con lo svedese che potrebbe abbassare le pretese di 6 milioni come base fissa di ingaggio, inserendo qualche bonus che possa permettergli di guadagnare una cifra simile raggiungendo determinati obiettivi. Però non bastano i soldi per convincerlo ad andare avanti: chiede garanzie di potenziamento della rosa per puntare allo scudetto e anche il posto assicurato. Con Pioli confermato, su quest'ultimo punto non dovrebbero esserci dubbi, con Zlatan pronto a sedersi per trovare la giusta intesa per andare avanti insieme al suo Diavolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.