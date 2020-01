© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky, il Milan dopo l'arrivo di Kjaer potrebbe piazzare un altro colpo in difesa. Il club rossonero ha dichiarato che terrà Gabbia come quarto centrale, tuttavia la dirigenza del Milan potrebbe pensare ad un quarto centrale perchP sono rimasti di titolari i soli Musacchio e Romagnoli oltre al danese che Massara conosce bene ma che non ha fatto benissimo all'esperienza all'Atalanta.