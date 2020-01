Milan, non solo Kjaer. Può arrivare un altro centrale, piace Marcelin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Kjaer potrebbe non essere l'unico centrale difensivo in arrivo. I rossoneri, che potrebbero prestare Gabbia, valutano giovani profili fra cui Jean Marcelin dell'Auxerre. Classe 2000, è titolare in Ligue 2 dove ha raccolto in questo inizio di stagione 15 presenze. Wesley Fofana (19) del Saint-Etienne e Omar Alderete (23) del Basilea sono altri profili seguiti.