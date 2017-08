Milan, non solo Mihajlovic su Paletta: ci pensa la Viola, in Spagna il Valencia

Dopo il no al Fenerbahce, proseguono i lavori in casa Milan rivolti a trovare una nuova sistemazione a Gabriel Paletta, difensore centrale ormai out dai piani tecnici di Vincenzo Montella.

Come sottolineato da TuttoSport, sull'ex Atalanta c'è sempre il Torino, anche se permangono ancora alcuni dubbi sulla volontà del diretto interessato nello sposare il progetto granata. Non mancano inoltre altre pretendenti, come Fiorentina e Valencia.