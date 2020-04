Milan, non solo Milik e Scamacca per l'attacco: piace anche il talento Jonathan David

Arkadiusz Milik è il principale obiettivo di mercato del Milan per l’attacco, ma i rossoneri, come riporta Tuttosport, stanno seguendo anche altri profili. Come anticipato da TMW infatti, i rossoneri stanno seguendo anche Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. L'altro nome sul taccuino dei rossoneri è quello di Jonathan David, talento del Gent richiestissimo in tutta Europa: la punta canadese del Gent, origini haitiane, è più seguita anche da Barcellona Porto, PSV Eindhoven, Arsenal, Bayern Monaco ed Everton.