© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan lavora già per il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club rossonero - oltre a continuare a seguire Sergej Milinkovic-Savic della Lazio - ha messo gli occhi per la prossima stagione anche su Daniele Baselli del Torino: per lasciarlo partire, i granata chiedono almeno 20 milioni di euro.