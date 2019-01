© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il Milan non è impegnato solo sul fronte Piatek-Higuain. Il club rossonero, infatti, cerca sempre un esterno d'attacco e un centrocampista. Non si molla la pista Carrasco, la novità è l'interessamento per Amadou Diawara, giocatore in forza al Napoli. Il Milan avrebbe chiesto il prestito dell'ex Bologna con diritto di riscatto, ma i partenopei non avrebbero accettato questa formula di trasferimento.