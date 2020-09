Milan, non solo Re Zlatan: priorità mediana, concorrenza per Aurier

vedi letture

Il Milan non si limita a battere il Bologna con sua maestà Zlatan Ibrahimovic e tante altre indicazioni positive per Stefano Pioli. I rossoneri valutano anche le piste per completare la rosa a disposizione del tecnico emiliano: Bakayoko resta prioritario nonostante le difficoltà ad ottenere il lasciapassare dal Chelsea, mentre rallentano le altre piste per la mediana anche in virtù di una concorrenza piuttosto folta, specie per Florentino Luis e Soumare. La grande prestazione di Calabria contro il Bologna ha rallentato le ipotesi di investimento per la corsia destra di difesa. Infatti sul primo obiettivo Aurier è piombato con forza lo Spartak Mosca: i moscoviti hanno fatto recapitare al Tottenham una proposta di prestito con diritto di riscatto.