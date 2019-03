Milan, non solo Saint-Maximin: ritorno di fiamma per Promes

© foto di Federico Gaetano

Non solo Saint-Maximin per l'attacco del Milan, che torna su un vecchio ma ora nuovo obiettivo. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, infatti, il club rossonero vivrebbe un ritorno di fiamma per Quincy Promes, esterno offensivo classe '92 del Siviglia. Con il club andaluso, peraltro, è in ballo l'eventuale riscatto di André Silva.