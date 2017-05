Milan, non solo Stati Uniti per Honda. Il Levante ci prova

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In scadenza di contratto con il Milan, il futuro di Keisuke Honda sembrava già scritto col giapponese pronto a prendere il primo volo per gli Stati Uniti. Da Super Deporte arriva una voce nuova di mercato che riguarda il treuqartista: il Levante, tornato in Liga dopo aver dominato la Segunda Division, vuole puntare su di lui rendendolo uomo di punta della squadra. Classe 1986, Honda ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, non rientrando mai nei piani di Vincenzo Montella: appena 98 minuti in campionato, spalmati in 6 apparizioni.