Milan, non solo Under-Suso: con la Roma si parla anche di Juan Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano i colloqui tra Milan e Roma, coi rossoneri intenzionati a regalarsi Cengiz Under in questa sessione di mercato. Come riporta Sky Sport, nell'operazione potrebbero rientrare sia Suso che Juan Jesus.

Il primo, in uscita dal 'Diavolo', sostituirebbe tecnicamente e tatticamente il turco nello scacchiere di Fonseca; il secondo, prossimo all'addio ai giallorossi e obiettivo anche della Fiorentina, andrebbe a completare invece il reparto arretrato di Pioli. Valutazioni in corso, il Milan adesso pensa anche a Juan Jesus oltre che a Under. Il brasiliano potrebbe essere utilizzato come vice-Romagnoli, ma anche sulla corsia sinistra, che rimarrà orfana di Ricardo Rodriguez. Il Fenerbahce sta attendendo le autorizzazioni necessarie, soprattutto per quanto riguarda il Fair Play Finanzario, per concludere la trattativa per il nazionale svizzero.